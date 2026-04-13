Lunes, 13 de Abril 2026
La inflación en Argentina podría alcanzar el 3%: impacto en la economía local
Economía

La inflación en Argentina podría alcanzar el 3%: impacto en la economía local

Este martes se conocerá el IPC de marzo, que se estima alcanzará el 3%, impulsado por aumentos en educación y combustibles. La inflación podría cerrar el año cerca del 29,1%.

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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) revelará este martes el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a marzo de 2026, con proyecciones que indican un aumento aproximado del 3%, similar al registrado en enero. Este incremento se debe, en gran parte, a los aumentos de precios en educación, la canasta básica y los combustibles.

Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, se espera que la inflación muestre un crecimiento de medio punto respecto al mes anterior, mientras que la inflación núcleo se sitúa en 2,9%. Aunque se prevé que durante la primavera el IPC descienda por debajo del 2%, la situación inflacionaria sigue generando inquietud en diversos sectores económicos.

El primer bimestre del año cerró con un acumulado del 5,9%, lo que implica un comienzo complicado, especialmente con el inicio del ciclo lectivo. La proyección para el cierre del año 2026 estima un IPC cercano a 29,1%, lo que representa un aumento interanual del 3,1%. Esta situación plantea desafíos constantes para los consumidores y las empresas en un entorno económico incierto.

Etiquetas: argentina inflación ipc economía gobierno nacional precios
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