Martes, 14 de Abril 2026
Adiós a Felipe Staiti: el legado musical del guitarrista de Los Enanitos Verdes
Espectáculos

Adiós a Felipe Staiti: el legado musical del guitarrista de Los Enanitos Verdes

El fallecimiento de Felipe Staiti, guitarrista de Los Enanitos Verdes, a los 64 años, genera un profundo impacto en la escena del rock nacional. Su legado perdurará en la cultura musical.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 4 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El fallecimiento de Felipe Staiti, reconocido guitarrista y fundador de Los Enanitos Verdes, ha provocado un profundo impacto en el entorno del rock nacional. Staiti, de 64 años, murió el lunes en el Hospital Italiano de Mendoza, donde había sido internado por serias complicaciones de salud. Su deceso fue confirmado por Diego Gareca, secretario de Cultura de Mendoza.

La noticia ha generado numerosas reacciones en el ámbito cultural, especialmente en Mendoza, donde era visto como una figura emblemática. Gareca expresó su tristeza en redes sociales, recordando a Staiti como un "talento inmenso" y una pieza fundamental del rock mendocino. Destacó la pérdida de uno de los guitarristas más brillantes de la región.

Staiti fue uno de los pilares de Los Enanitos Verdes, banda que dejó una huella profunda en la música latina desde su creación en 1979. A pesar de la reciente muerte de Marciano Cantero en 2022, Staiti continuó liderando el grupo, manteniendo vivo su legado en diferentes países. Su influencia en el desarrollo del rock en español es indiscutible, y su legado perdurará en la historia de la música latinoamericana.

Etiquetas: mendoza rock nacional fallecimiento cultura música latina los enanitos verdes
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

3021 articles →

Artículos relacionados

Legisladores rinden homenaje a Cherquis Bialo en un emotivo acto tras su partida

Suspensión de recitales de Andrés Calamaro en La Rioja por causas imprevistas

Chayanne cierra su gira en Argentina con un espectacular show en Vélez
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar