Adiós a Felipe Staiti: el legado musical del guitarrista de Los Enanitos Verdes

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El fallecimiento de Felipe Staiti, reconocido guitarrista y fundador de Los Enanitos Verdes, ha provocado un profundo impacto en el entorno del rock nacional. Staiti, de 64 años, murió el lunes en el Hospital Italiano de Mendoza, donde había sido internado por serias complicaciones de salud. Su deceso fue confirmado por Diego Gareca, secretario de Cultura de Mendoza.

La noticia ha generado numerosas reacciones en el ámbito cultural, especialmente en Mendoza, donde era visto como una figura emblemática. Gareca expresó su tristeza en redes sociales, recordando a Staiti como un "talento inmenso" y una pieza fundamental del rock mendocino. Destacó la pérdida de uno de los guitarristas más brillantes de la región.

Staiti fue uno de los pilares de Los Enanitos Verdes, banda que dejó una huella profunda en la música latina desde su creación en 1979. A pesar de la reciente muerte de Marciano Cantero en 2022, Staiti continuó liderando el grupo, manteniendo vivo su legado en diferentes países. Su influencia en el desarrollo del rock en español es indiscutible, y su legado perdurará en la historia de la música latinoamericana.