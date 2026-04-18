Juana Viale asume el desafío de reemplazar a Mirtha Legrand en su programa

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La actriz Juana Viale asumirá el rol de conductora en el programa “La noche de Mirtha” debido a un problema de salud de su abuela, Mirtha Legrand, quien se encuentra resfriada. A sus 99 años, Legrand tranquilizó a sus seguidores a través de las redes sociales, afirmando: “la leyenda continúa” y asegurando que regresará la próxima semana.

Desde el ciclo dominical se comunicó que se trata de un simple resfriado, sin complicaciones. Viale, en un mensaje dirigido a los fans, explicó que su abuela solo presenta tos y no podrá asistir al programa del sábado. “¿Quién mejor que su nieta para hacer el programa del sábado a la noche?”, agregó, invitando a su audiencia a sintonizarlo.

A pesar de la preocupación inicial por la salud de Legrand, su entorno ha reiterado que no hay motivos para alarmarse, lo que ha generado alivio entre sus seguidores. Mirtha Legrand ha sido un ícono de la televisión argentina, y su salud es un tema de gran interés para el público.