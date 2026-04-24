Clubes y escuelas de La Rioja se benefician con la nueva Rifa Federal del Deporte

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El Gobierno de La Rioja ha lanzado la “Rifa Federal del Deporte”, una iniciativa destinada a fomentar el desarrollo de escuelas, clubes e instituciones deportivas en la provincia. Este programa busca generar recursos que permitan mejorar la infraestructura y facilitar la participación en competencias a nivel departamental.

La rifa invita a la comunidad a colaborar mediante la compra de boletos, cuya recaudación se destinará directamente a los establecimientos deportivos. En un contexto económico desafiante, el Gobierno reafirma su compromiso con el deporte, especialmente ante la falta de políticas nacionales que respalden al sector.

Además de la recaudación, la iniciativa promueve la inclusión y el sentido de pertenencia, involucrando a un mayor número de ciudadanos en el proceso de desarrollo deportivo. La participación comunitaria es esencial para garantizar el crecimiento y la mejora de las infraestructuras deportivas.

Se espera que la rifa no solo aporte recursos financieros, sino que también genere un efecto multiplicador en la práctica deportiva, aumentando la participación y mejorando la formación de nuevos talentos en La Rioja.