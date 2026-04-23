Jueves, 23 de Abril 2026
Control hídrico mensual en proyectos mineros: un desafío para la sostenibilidad en La Rioja
La Rioja

Control hídrico mensual en proyectos mineros: un desafío para la sostenibilidad en La Rioja

El Gobierno de La Rioja reafirma su control sobre proyectos mineros, realizando verificaciones mensuales del agua en cuencas para asegurar la protección de recursos naturales. La estrategia busca transparencia y prevención de anomalías.

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El Gobierno de La Rioja ha reafirmado su compromiso con la supervisión de los proyectos mineros en la provincia, según lo indicado por Rubén Martínez, director del Área de Cuencas Hídricas. Esta estrategia de fiscalización se basa en un marco legal que permite una supervisión técnica exhaustiva de cada emprendimiento desde sus inicios, priorizando la transparencia y la recopilación de datos.

Martínez destacó que la normativa de agua se aplica a todos los sectores, incluyendo la minería, y que su área realiza verificaciones mensuales de los caudales en los ríos principales. Esto asegura un control continuo, permitiendo la detección inmediata de cualquier anomalía. La carga de trabajo incluye el monitoreo de la calidad del agua y la disponibilidad de recursos en los puntos de perforación.

En cuanto al uso hídrico en las zonas de exploración, el director aseguró que las máquinas consumen entre 5 mil y 10 mil litros diarios, un volumen que no afecta los glaciares ni altera los ecosistemas de alta montaña. Este consumo equivale al abastecimiento de un solo camión cisterna, garantizando la estabilidad ambiental en la región.

Etiquetas: la rioja minería fiscalización recursos hídricos gobierno provincial medio ambiente
TL;DR

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