Miércoles, 15 de Abril 2026
Cortes y badenes en Ruta 40 complican el tránsito entre Villa Unión y Guandacol
La Rioja

Cortes y badenes en Ruta 40 complican el tránsito entre Villa Unión y Guandacol

Alerta urgente en la Ruta Nacional N° 40 entre Villa Unión y Guandacol por acumulación de agua en badenes. La circulación se interrumpe y se recomienda no cruzar cauces crecidos.

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Las autoridades de vialidad han emitido un alerta urgente para quienes transiten por la Ruta Nacional N° 40, debido a complicaciones severas en el tramo entre Villa Unión y Guandacol. La acumulación de agua en los badenes, producto del temporal en la zona oeste, ha provocado que la circulación se interrumpa en momentos, dependiendo de las crecidas desde la cordillera.

El personal en la ruta trabaja para regular el tráfico y evitar mayores incidentes. Se aconseja a los conductores extremar las precauciones y no cruzar cauces crecidos. Las recomendaciones incluyen evaluar el nivel del agua, sugiriendo no intentar cruzar si el agua cubre más de la mitad de las ruedas del vehículo. En caso de dudas, se debe estacionar en una zona segura y esperar.

Además, se advierte no cruzar si hay un vehículo varado en el baden. La visibilidad y la adherencia de la calzada están reducidas, lo que incrementa el riesgo de accidentes. La comunidad local, acostumbrada a enfrentar fenómenos naturales, espera que las condiciones mejoren para restablecer la normalidad en el tránsito.

Etiquetas: villa unión ruta 40 tránsito seguridad vial temporal complicaciones en la ruta
TL;DR

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