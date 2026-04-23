Viernes, 24 de Abril 2026
Desempleo en el Servicio Meteorológico provoca "apagón" en La Rioja este viernes
La Rioja

Desempleo en el Servicio Meteorológico provoca "apagón" en La Rioja este viernes

El Servicio Meteorológico Nacional realizará un “apagón meteorológico” este viernes, afectando los pronósticos y alertas en todo el país por el despido de 140 trabajadores. La interrupción podría causar demoras en vuelos y afectar sectores que dependen de información climática.

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) llevará a cabo un “apagón meteorológico” este viernes, en el marco de una protesta por el despido de 140 trabajadores, incluyendo técnicos y científicos. La medida afectará la disponibilidad de pronósticos y reportes meteorológicos en la página oficial del SMN entre las 5 de la mañana y el mediodía.

Durante este periodo, no se emitirán pronósticos oficiales, lo que podría generar demoras y reprogramaciones en el transporte aéreo, ya que el SMN es el único proveedor oficial de datos meteorológicos necesarios para la planificación de vuelos en Argentina. La situación ha generado preocupación en sectores estratégicos que dependen de estos informes.

La Asociación Trabajadores del Estado ha expresado que la reducción de personal, que supera los 200 trabajadores desde la llegada del nuevo gobierno, afecta la capacidad operativa del SMN y la calidad de los servicios. Aunque se mantendrán guardias mínimas para situaciones críticas, las operaciones habituales podrían verse gravemente alteradas.

Etiquetas: argentina servicio meteorológico nacional protesta despidos gobierno nacional transporte aéreo
TL;DR

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