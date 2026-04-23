El Polivalente de Arte festeja 43 años con una notable exposición colectiva

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El Centro Polivalente de Arte celebra su 43° aniversario con una destacada muestra colectiva de artes visuales, que incluye obras de reconocidos artistas como Ruth Gómez Ziebart, Domingo Andueza y Alejandro Varas. La exposición ofrece una variedad de trabajos en dibujo, pintura y escultura, y se inauguró en un evento que resalta la trayectoria de esta importante institución en la formación artística del departamento.

La Secretaria de Cultura, Aurora Ramírez, enfatizó el impacto del Polivalente en la comunidad, destacando que ha formado a numerosos talentos a lo largo de más de cuatro décadas. Durante la inauguración, Ramírez agradeció a los artistas y al equipo de trabajo, subrayando la importancia de este espacio como un punto de encuentro cultural bajo la curaduría de la profesora Vero Villarreal.

El evento también contó con la participación del Secretario de Gobierno y Derechos Humanos, Ramón Carrizo, y de alumnos de otras áreas como la música, quienes aportaron al ambiente festivo. La muestra permanecerá abierta hasta el 3 de mayo, con horarios accesibles de lunes a sábado.