Jueves, 16 de Abril 2026
Empleados provinciales recibirán la quincenita el viernes 17 de abril en La Rioja.
La Rioja

Empleados provinciales recibirán la quincenita el viernes 17 de abril en La Rioja.

Los pagos de la quincena de abril se efectivizarán el 17 de abril, beneficiando a empleados de organismos provinciales y municipales, en medio de una crisis económica. Este compromiso del gobierno busca aliviar la carga financiera de los trabajadores estatales y sus familias.

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El Gobierno de la Provincia de La Rioja ha establecido un cronograma de pagos que se realizará el viernes 17 de abril a través de Banco Rioja. Esta acción beneficiará a trabajadores de diversos organismos, brindando un alivio importante en un contexto económico complicado.

Los salarios se entregarán a empleados de instituciones como la EUCOP, el Ministerio de Desarrollo, Igualdad e Integración Social, y la Secretaría de Justicia, entre otros. También incluirá a la Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo y el Ministerio de Educación de la Capital. Esto asegura una distribución organizada de los haberes a lo largo del territorio provincial.

La administración provincial resalta la necesidad de cumplir con estos pagos de manera puntual, dado que muchos empleados dependen de estos ingresos para sus gastos diarios, especialmente en un periodo de alta inflación. Las autoridades buscan mejorar las condiciones laborales y garantizar que todos los trabajadores del sector público reciban sus salarios sin demoras, consolidando así un compromiso hacia los sectores que sostienen el funcionamiento del estado.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial cronograma de pagos sector público inflación trabajadores estatales
TL;DR

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