Miércoles, 15 de Abril 2026
Estudiantes de La Rioja vivirán la experiencia de ser concejales por un día
La Rioja

Estudiantes de La Rioja vivirán la experiencia de ser concejales por un día

Este miércoles se lanza el programa "Soy Concejalito por un Día" en la Escuela Privada Gabriela Mistral, donde jóvenes presentarán proyectos para fomentar su participación democrática. Una oportunidad para que expresen sus ideas y se involucren en la política local.

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El miércoles a las 8.30 se llevará a cabo el lanzamiento del programa “Soy Concejalito por un Día”, correspondiente a la edición 2026. La actividad se realizará en la Escuela Privada Gabriela Mistral, donde la viceintendenta Mónica Díaz D’Albano y el cuerpo de concejales presentarán los detalles del programa, que busca fomentar la participación democrática de los jóvenes.

Este programa, establecido por la Ordenanza N° 6441, está dirigido a niños, niñas y adolescentes que asisten a escuelas del Departamento Capital. Los participantes deberán elaborar un anteproyecto de ordenanza sobre temas municipales, lo que les permitirá involucrarse activamente en los procesos democráticos.

Los proyectos seleccionados serán defendidos por los alumnos en una sesión especial, lo que no solo les enseñará sobre el funcionamiento del Concejo Deliberante, sino que también les permitirá experimentar el proceso de creación de una ordenanza. Los proyectos aprobados serán formalizados y ejecutados por el Departamento Ejecutivo Municipal.

La viceintendenta Díaz D’Albano resaltó la importancia de este programa para empoderar a los jóvenes y fomentar su participación en la vida cívica. La actividad de lanzamiento se presenta como una oportunidad para que los participantes desarrollen habilidades de argumentación y defensa de ideas, contribuyendo a una democracia más inclusiva.

Etiquetas: capital soy concejalito por un día participación juvenil democracia educación cívica mónica díaz d’albano
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