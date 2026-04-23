Extrabajadores del Vera Barros exigen el pago de salarios adeudados en La Rioja

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Los exTrabajadores de Seguridad del Vera Barros han decidido retomar su protesta salarial, la cual había sido postergada por un tiempo. La manifestación se lleva a cabo frente a la sede del hospital, donde los exempleados, desvinculados de sus funciones, buscan respuestas de las autoridades. Con carteles, exigen atención inmediata al reclamo, afirmando que las promesas de mejoras salariales no se han concretado.

Los manifestantes han expresado que su situación laboral se ha vuelto insostenible, y algunos vecinos han mostrado su apoyo, recordando la importancia de su labor en la seguridad del hospital. "Ellos arriesgaban su vida por nosotros, y ahora necesitan que los escuchen", comentó un vecino presente en la protesta.

La comunidad sigue de cerca este reclamo, que no solo resalta la demanda de mejores condiciones laborales, sino que también refleja una problemática más amplia relacionada con los derechos de los trabajadores en el sector de la salud. Los extrabajadores han anunciado que continuarán su lucha hasta obtener respuestas efectivas de parte del Gobierno provincial.