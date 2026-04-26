Feria del Libro en La Rioja: un espacio para la memoria y la cultura local

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La **Feria del Libro** de La Rioja fue anunciada durante la **Feria Internacional del Libro de Buenos Aires**, un evento clave para la promoción de la literatura en el país. Este anuncio resalta el compromiso de la provincia con una política cultural que fortalece la identidad regional y su proyección en el ámbito nacional.

La **Secretaría de Culturas** organizó un acto oficial donde se presentaron obras de autores locales, destacando títulos que reflejan la memoria y la identidad literaria de La Rioja. Entre las obras presentadas se incluye "Te Cuento la Chaya", resultado de un concurso que busca fomentar la escritura en la provincia, y "El dolor es un intersticio en el cuerpo", publicado por **Plano Editorial**, reforzando el papel de la editorial pública en la promoción de escritores locales.

El autor **Víctor Robledo** presentó su libro "El Chacho, el más humano de los caudillos", que ofrece una perspectiva histórica sobre **Ángel Vicente Peñaloza**. La próxima edición de la Feria del Libro de La Rioja llevará el lema “Memoria, Cultura y Resistencia”, destacando la importancia de las políticas públicas que apoyan el desarrollo del sector editorial y el acceso a la cultura.

La provincia también participó en el stand de **Norte Cultura**, donde se comercializaron obras de autores locales, lo que refuerza la circulación de la producción cultural a nivel federal. Durante el evento, el escritor **Martín Yoma** presentó su primer poemario “Importencia”, acompañado por **Adriana Petrigliano**.