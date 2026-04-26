Lunes, 27 de Abril 2026
Iglesia Riojana rinde homenaje al legado de monseñor Bazán y Bustos en su centenario
La Rioja

Iglesia Riojana rinde homenaje al legado de monseñor Bazán y Bustos en su centenario

La Iglesia Riojana celebró el centenario del fallecimiento de monseñor Abel Bazán y Bustos, un defensor de la justicia social y la clase trabajadora. Su legado perdura, invitando a reflexionar sobre la importancia de nuevos líderes comprometidos.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La Iglesia Riojana celebró el centenario del fallecimiento de monseñor Abel Bazán y Bustos en un contexto que coincide con el Domingo del Buen Pastor. Su legado, centrado en la justicia social y el apoyo a los más necesitados, destaca su papel como un pastor que se preocupaba por su rebaño mucho antes de que este término se popularizara. Fallecido hace cien años en Buenos Aires, su vida continúa siendo un ejemplo de compromiso y amor hacia los demás.

Originario de Tama y nacido en 1867, Bazán y Bustos se destacó como Vicario Foráneo en La Rioja, promoviendo el patronazgo de San Nicolás y defendiendo a la clase trabajadora. Su trabajo incluyó la creación de asociaciones católicas de obreros y campañas para la construcción de viviendas sociales, acciones que reflejaban su convicción de que un pastor debe cuidar de su comunidad. A lo largo de su vida, su compromiso con los trabajadores fue tal que llegó a ser conocido como el “Obispo Social”.

Su legado se mantuvo vivo en la memoria colectiva, como se evidenció en la despedida de sus restos, que fue honrada por el presidente Marcelo T. de Alvear y una multitud en la Catedral Metropolitana. Hoy, sus restos descansan en Paraná, a los pies de la Virgen del Rosario, símbolo de su origen y su fe. En el marco de la Jornada Mundial por las Vocaciones, su vida invita a reflexionar sobre la necesidad de nuevos líderes que defiendan la justicia y la solidaridad.

Etiquetas: la rioja monseñor abel bazán y bustos centenario iglesia justicia social tama
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

3372 articles →

Artículos relacionados

Feria del Libro en La Rioja: un espacio para la memoria y la cultura local

La Capital de La Rioja avanza hacia la inclusión con pictogramas en la gastronomía

Baja de temperaturas en La Rioja: llegan días de intenso frío a partir del domingo
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar