Inversiones en glaciares: Gino Visconti aboga por un desarrollo sostenible en La Rioja

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La reciente aprobación de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados ha sido destacada por el legislador Gino Visconti, quien resaltó que la norma obtuvo 137 votos a favor y 111 en contra. En declaraciones a Nueva Rioja, el diputado subrayó que esta ley tiene como objetivo corregir desinformaciones y confusiones sobre su contenido.

Visconti afirmó que la modificación busca aclarar puntos que, en el pasado, obstaculizaban proyectos productivos sin un impacto ambiental real. Rechazó las críticas que sostienen que la nueva ley permitiría la minería en los glaciares, enfatizando que esta actividad sigue prohibida. “Es una falacia total que se trata de imponer”, indicó.

La ley propone un esquema con criterios más claros para la evaluación de proyectos, incluyendo mapas definidos y evaluaciones ambientales concretas. Según el legislador, este enfoque no implica una liberación indiscriminada de actividades, sino una delimitación más precisa para proteger los glaciares como reservas de agua.

Además, Visconti destacó el fortalecimiento del federalismo, señalando que las provincias tendrán un papel crucial en la evaluación y control de los recursos. Criticó la centralización de decisiones, argumentando que las provincias son las que mejor conocen sus territorios y realidades productivas.