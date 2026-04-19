La nueva gestión del Círculo de Oficiales de la Policía promete cambios significativos en La Rioja

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Las elecciones en el Círculo de Oficiales de la Policía de La Rioja se realizaron sin inconvenientes en el Edificio 2 de abril de la jefatura policial. Un total de 331 oficiales votaron, resultando ganadora la Lista Verde N° 2. Franco Bustos fue elegido presidente por un período de dos años, junto a Brian Trigo como secretario general y Cristóbal Barraza como tesorero.

En declaraciones a Nueva Rioja, Bustos manifestó su satisfacción por el desarrollo del proceso electoral y la alta participación de votantes. Agradeció a su equipo y a todos los socios que contribuyeron a los comicios, incluso a aquellos ausentes. La elección de la nueva comisión representa un renovado interés de los oficiales en participar en la gestión de su representación.

La nueva directiva se enfocará en mejorar las condiciones laborales y de seguridad de los oficiales, así como en promover actividades que fomenten la cohesión entre ellos. Bustos y su equipo tienen el objetivo de establecer vínculos más estrechos con las autoridades provinciales y municipales, buscando una gestión colaborativa que aborde los retos de la Policía de La Rioja.