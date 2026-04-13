La Rioja implementa nuevos protocolos para combatir el bullying en escuelas

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La comunidad educativa de La Rioja se encuentra en una situación de alerta debido a los recientes incidentes relacionados con el uso de armas en entornos escolares. Vanesa Navarro, secretaria de Planeamiento del Ministerio de Educación, destacó la necesidad de implementar estrategias de intervención efectivas mediante equipos multidisciplinarios.

Navarro enfatizó la importancia de los acuerdos de convivencia y la resolución de conflictos, subrayando que la problemática de la violencia en las escuelas no solo es pedagógica, sino que también refleja una crisis social más amplia. La funcionaria mencionó que las instituciones deben trabajar en la escucha activa y en la intervención de organismos especializados.

Asimismo, advirtió sobre el aumento de situaciones de acoso escolar, aclarando que no todos los problemas de convivencia se pueden clasificar como bullying. Resaltó que los directivos y docentes tienen la potestad de actuar preventivamente, a pesar de las limitaciones normativas, permitiendo sanciones que buscan mejorar el ambiente escolar.

Finalmente, se instó a repensar el rol de la escuela como un espacio seguro, abordando también temas como el consumo problemático y el impacto de la tecnología en los jóvenes. Navarro concluyó cuestionando qué lleva a un niño a llevar un arma a un lugar que debería ser de cuidado.