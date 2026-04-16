La Rioja impulsa mejoras en seguridad vial para reducir accidentes en rutas

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En la reciente reunión del Consejo Provincial de Seguridad Vial, el Gobierno provincial avanzó en la ejecución del Plan Estratégico 2026–2028, cuyo propósito es disminuir la siniestralidad vial en el territorio. Este encuentro, que se llevó a cabo el jueves, reunió a funcionarios provinciales y municipales, incluyendo a la vicegobernadora Teresita Madera y la diputada nacional Gabriela Pedrali.

El plan busca implementar un enfoque integral para enfrentar los desafíos de la seguridad vial, enfatizando la importancia del análisis de datos y el fortalecimiento de la educación y la concientización ciudadana. Entre los objetivos principales se encuentran la evaluación de la situación vial, el diseño de políticas sostenibles y la intensificación de controles en la vía pública.

El ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Miguel Zárate, subrayó que la labor del Consejo es parte de un compromiso político del Ejecutivo provincial para abordar la siniestralidad vial, que se considera un problema estructural en el país. Aunque se han observado mejoras en los indicadores, Zárate advirtió que la cantidad de siniestros sigue siendo alta, atribuyendo parte de esta situación a la falta de conciencia en la conducción.

Además, se ratificó un convenio de colaboración interjurisdiccional entre el Gobierno provincial y los municipios para asegurar la implementación coordinada de medidas y fomentar el trabajo conjunto en el ámbito de la seguridad vial.