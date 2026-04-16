La suspensión del acceso a la Minera Vicuña genera incertidumbre en la región sanitaria de San Juan

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La jueza María Greta Decker ha decidido suspender el acceso hacia la Minera Vicuña de San Juan, a raíz de una solicitud de la Fiscalía de Estado. Esta medida también incluye el bloqueo del tránsito en el tramo Guandacol–Santa Elena–Zapallar–Las Cuevas–La Ciénaga, utilizado para acceder al yacimiento minero. La resolución responde a la exigencia de una Evaluación de Impacto Ambiental integral ante las autoridades de La Rioja.

El proyecto Vicuña abarca los emprendimientos Josemaría y Filo del Sol, ubicados a aproximadamente un kilómetro y medio del límite provincial. Las actividades relacionadas con el proyecto incluyen perforaciones, extracción de agua, voladuras y transporte pesado, lo que podría afectar suelos, cursos de agua e infraestructura vial.

A pesar de la suspensión, la magistrada permitió que Vicuña Argentina S.A. mantenga un equipo mínimo de personal para tareas de mantenimiento. La prohibición de actividades y circulación se levantará una vez que la empresa presente la evaluación ambiental solicitada, lo que subraya la importancia de regular los proyectos mineros en la región, priorizando la conservación del medio ambiente y la salud pública.