Jueves, 16 de Abril 2026
Obras esenciales en La Rioja: la provincia avanza con fondos propios ante la crisis nacional
La Rioja

Obras esenciales en La Rioja: la provincia avanza con fondos propios ante la crisis nacional

La paralización de proyectos en La Rioja, como el Nuevo Hospital de Chilecito, afecta gravemente la economía provincial. La falta de fondos nacionales ha dejado a la provincia sin recursos para avanzar en obras esenciales.

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La paralización de proyectos por parte del Gobierno Nacional ha generado un impacto negativo significativo en la economía de La Rioja, según el Secretario de Obras Públicas, Raúl Andalor. En sus declaraciones, destacó que la falta de envío de fondos nacionales afecta severamente la ejecución de obras, como la construcción del Nuevo Hospital de Chilecito, que actualmente se encuentra detenida debido a la falta de pagos en los últimos dos años.

Andalor subrayó que el esfuerzo financiero del Gobierno Provincial es crucial para mantener las infraestructuras, pero la suspensión de recursos nacionales ha dejado a la provincia sin los medios necesarios para avanzar en proyectos críticos. El funcionario también resaltó la importancia del Plan Angelelli, que sigue adelante gracias a la colaboración con los intendentes, a pesar del contexto desafiante.

Desde el ámbito político, Andalor expresó su confianza en la conducción del Gobernador Ricardo Quintela y mencionó a otros líderes como posibles representantes futuros del partido. Sin embargo, enfatizó que su principal foco en este momento es la gestión operativa y la superación de las dificultades en la obra pública, más que la actividad política partidaria.

Etiquetas: la rioja chilecito obras públicas gobierno provincial raúl andalor ricardo quintela
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