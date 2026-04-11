Domingo, 12 de Abril 2026
Rescatista de Malligasta promueve la conservación de la fauna autóctona tras salvar lechuza herida
La Rioja

Rescatista de Malligasta promueve la conservación de la fauna autóctona tras salvar lechuza herida

Una lechuza herida fue rescatada en Malligasta, Chilecito, gracias a la rápida intervención de una vecina. Su recuperación es crucial para restaurar la biodiversidad local.

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Una lechuza herida fue rescatada en el distrito de Malligasta, en el departamento Chilecito, gracias a la intervención de una vecina que alertó sobre su estado. La rápida respuesta fue crucial para que el ave recibiera asistencia profesional inmediata.

Al no poder retomar el vuelo, la lechuza fue atendida por especialistas en fauna, quienes identificaron una fractura en el codo de uno de sus miembros superiores. Esto comprometía su movilidad y supervivencia, por lo que se activó un protocolo de emergencia para estabilizarla y aliviar su dolor.

El tratamiento inicial incluyó analgesia y un acondicionamiento en un entorno controlado para reducir el estrés. Actualmente, el ave se encuentra bajo observación veterinaria, recibiendo cuidados mientras se monitorea su evolución. Los especialistas enfatizan que el proceso de rehabilitación será esencial para recuperar la funcionalidad de su ala.

Se espera que, al finalizar su tratamiento, la lechuza pueda ser liberada en su hábitat natural, contribuyendo así a la biodiversidad de la región. Este acontecimiento resalta la importancia de la colaboración ciudadana en la protección de la fauna autóctona y motiva a otros a participar en la preservación del ecosistema local.

Etiquetas: la rioja chilecito fauna autóctona lechuza herida rescate animal conservación ambiental
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