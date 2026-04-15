Temor en Aimogasta tras el sismo de 3.6 que sacudió La Rioja esta madrugada

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En la madrugada de este miércoles, un sismo de magnitud 3.6 en la escala de Richter sorprendió a los habitantes de La Rioja. El movimiento telúrico se registró a la 01:37:28 (hora local) y tuvo una profundidad de 10 kilómetros, lo que facilitó que se sintiera en diversas localidades cercanas al epicentro, localizado a 28 km al SE de Aimogasta.

Las autoridades informaron que no hubo daños materiales ni heridos. Sin embargo, la población del departamento Arauco se mostró alarmada, llevando a muchos a salir de sus casas ante la sorpresa del fenómeno. Este evento se suma a otros movimientos sísmicos recientes en la provincia, evidenciando la necesidad de estar preparados para situaciones similares.

La comunidad científica continúa monitoreando la actividad sísmica en la región, mientras que el Gobierno provincial ha instado a mantener la calma y seguir los protocolos de seguridad ante temblores.