Veteranos de Malvinas impulsan ayuda a escuelas rurales en La Rioja

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En el contexto de la campaña «No Olvidar Malvinas», el veterano Oscar Chevallier destacó la exitosa visita a la Escuela 71 de Villa Unión y Banda Florida. Durante el evento, los excombatientes participaron en el izamiento de la Bandera y compartieron sus experiencias en las islas, recibiendo un cálido recibimiento de la comunidad educativa.

Chevallier manifestó que las expectativas de la visita fueron ampliamente superadas, resaltando la carga emocional de los homenajes. La iniciativa no solo busca recordar la historia, sino también brindar apoyo a las escuelas rurales mediante donaciones gestionadas por los veteranos, quienes actúan como nexo logístico en este esfuerzo colectivo respaldado por diputados y vecinos.

Para quienes deseen contribuir, se están recepcionando donaciones en varios puntos de la ciudad Capital: el Colegio 2, Antártida 4 y el Memorial de Facundo. Además, se ofrece el servicio de recolección de elementos a domicilio para aquellos que no puedan acercarse. La misión persiste en su objetivo de mantener viva la memoria de la causa Malvinas.