Viernes, 9 de Octubre 2026
Policiales

Accidente en Morro Parapente: un hombre se desploma 20 metros en La Rioja

Un hombre de Buenos Aires sufrió un grave accidente de parapente en Morro Parapente, La Rioja, al caer 20 metros tras un desperfecto técnico. Fue rescatado por el C.A.P.E. en un complejo operativo.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 1 min de lectura
Accidente en Morro Parapente: un hombre se desploma 20 metros en La Rioja
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Un grave incidente de deportes extremos tuvo lugar en la provincia de La Rioja, donde un hombre de Buenos Aires sufrió un accidente mientras practicaba parapente. El hecho ocurrió en la zona conocida como Morro Parapente, según informes de la División Búsqueda y Rescate del C.A.P.E.

La víctima, identificada como Juan Ramón Castillo, tuvo una falla técnica en su equipo, específicamente un “nudo corbata” en la vela, lo que provocó que cayera desde aproximadamente 20 metros de altura. Castillo impactó contra la montaña a unos 70 metros de distancia, quedando suspendido por su mochila, lo que le permitió sobrevivir al accidente.

El operativo de rescate, debido a las difíciles condiciones del terreno, fue complejo y requirió la coordinación de varios equipos. Las autoridades han hecho hincapié en la importancia de seguir las normas de seguridad en la práctica de deportes extremos y han instado a los deportistas a realizar chequeos previos a sus actividades. Este incidente pone de relieve no solo los peligros del parapente, sino también el valor del trabajo de los rescatistas.

Etiquetas: la rioja morro parapente accidente de parapente rescate deportes extremos seguridad
TL;DR

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Redacción
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