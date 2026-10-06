Martes, 6 de Octubre 2026
Policiales

Aimogasta en luto: caballo pura sangre fallece tras accidente en el hipódromo

Un caballo murió tras sufrir graves lesiones en el Hipódromo San Antonio de Aimogasta, lo que llevó a la suspensión de la jornada hípica. La comunidad hípica está conmovida y se debate la seguridad en estas competencias.

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Una jornada hípica en el Hipódromo San Antonio de Aimogasta terminó en tragedia cuando un caballo sufrió lesiones graves y falleció minutos después. El incidente ocurrió alrededor de las 15:30 durante la segunda carrera, donde participaban los caballos “Nevadito”, “Daniela” y “Guitarrín”. El jockey de “Guitarrín” perdió el control del animal a pocos metros de la meta, lo que llevó a que se le diagnosticaran fracturas expuestas en sus extremidades delanteras.

El caballo, de aproximadamente cinco años, finalmente murió debido a un paro cardíaco provocado por las lesiones. Tras el deceso, los organizadores decidieron suspender el evento hípico. Las autoridades policiales, incluyendo a la Unidad Regional III y la Comisaría Aimogasta, intervinieron en el caso, que quedó a disposición de la justicia.

Este trágico suceso ha causado conmoción en la comunidad hípica, resaltando la necesidad de evaluar las condiciones de seguridad en los hipódromos. Se espera que las autoridades tomen medidas para prevenir futuros incidentes y asegurar el bienestar de los animales en estas competencias.

Etiquetas: aimogasta hipódromo accidente hípico protección animal seguridad en competencias comunidad hípica
TL;DR

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