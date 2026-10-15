Alegatos en el juicio por la muerte de Trini Ruarte: se esperan testimonios clave

El juicio contra el médico Federico Luna por la muerte de Trinidad Ruarte avanza a la etapa de alegatos, aumentando la expectativa de justicia en La Rioja.

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En la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de La Rioja, el debate oral contra el médico Federico Luna por la muerte de la joven Trinidad «Trini» Ruarte afronta sus instancias finales. El jueves comenzará la etapa de alegatos, en la cual las partes expondrán sus conclusiones y peticiones de pena o absolución antes del veredicto del tribunal.

Tras la finalización de los alegatos y las réplicas correspondientes, el tribunal integrado por los jueces fijará la fecha para la lectura del veredicto que pondrá fin al juicio por el trágico hecho ocurrido en la Ruta 38.

El trágico siniestro ocurrió durante la madrugada del domingo 18 de junio de 2023 sobre la Ruta Nacional N.º 38. La adolescente, de 17 años, caminaba junto a un grupo de jóvenes cuando fue embestida violentamente por la camioneta conducida por el médico Federico Luna. Tras el impacto, el profesional se dio a la fuga sin prestarle auxilio.

Como consecuencia de las graves heridas causadas por el atropello, Trinidad luchó por su vida en el servicio de terapia intensiva durante poco más de una semana, confirmándose su fallecimiento el 26 de junio de 2023.

Este caso ha generado una gran conmoción en la sociedad riojana, donde la seguridad vial se ha convertido en un tema de creciente preocupación. La comunidad ha expresado su deseo de justicia, al mismo tiempo que se debate sobre la necesidad de implementar medidas más estrictas para prevenir accidentes similares en el futuro.

Familiares y amigos de la víctima han estado presentes en cada jornada del juicio, mostrando su apoyo y demandando respuestas. La repercusión del caso también ha llevado a un análisis más profundo sobre la responsabilidad de los conductores y el respeto por las normas de tránsito, especialmente en rutas donde la circulación es intensa.

El desenlace de este proceso judicial no solo afectará a las partes involucradas, sino que también puede sentar un precedente en la lucha contra la impunidad en accidentes de tránsito. La expectativa por el veredicto se siente en el aire, y muchos esperan que este caso impulse cambios en las políticas de seguridad vial.

La atención mediática que ha recibido el juicio pone de manifiesto la importancia de abordar estos temas desde una perspectiva integral, que contemple no solo las sanciones a los responsables, sino también la promoción de una cultura de respeto en las calles. La necesidad de educación vial y de campañas de concientización se ha vuelto más relevante que nunca.