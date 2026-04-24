Aumenta la preocupación por amenazas en escuelas: el impacto en la comunidad educativa de La Rioja

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El ministro de Educación, Ariel Martínez, se pronunció sobre la reciente implementación de un nuevo protocolo provincial para abordar las amenazas de tiroteos y agresiones en las escuelas. En una entrevista, destacó la colaboración entre organismos del Gobierno provincial, fuerzas de seguridad y la justicia, subrayando que estas amenazas constituyen delitos que requieren intervención adecuada.

Martínez enfatizó que las amenazas y la intimidación pública necesitan una respuesta firme, ya que trascienden el ámbito escolar. Además, mencionó que se han registrado 15 denuncias en la Capital y 5 en el interior de la provincia por este tipo de incidentes. Aseguró que cada caso está siendo seguido por el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.

El protocolo establece que los directivos escolares deben notificar sobre cualquier amenaza, permitiendo a la seguridad y a las instituciones educativas evaluar el nivel de riesgo. Dependiendo de la gravedad, se implementarán diferentes acciones, desde trabajos educativos intensivos hasta intervenciones de seguridad más contundentes. La secretaria de Planeamiento e Innovación Educativa, Vanesa Navarro, también destacó la necesidad de respuestas inmediatas ante estas situaciones.