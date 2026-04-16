Aumenta la seguridad en la EPET N°1 ante preocupaciones por amenazas de violencia

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La comunidad educativa de la Escuela EPET N°1 en la Capital riojana enfrenta una situación de tensión tras el hallazgo de un mensaje en el baño que advertía sobre un posible tiroteo. Este incidente llevó a la intervención de las fuerzas de seguridad y del Ministerio de Educación, generando alarma entre padres y alumnos.

Como medida de seguridad, se han desplegado efectivos policiales en los accesos del establecimiento, quienes custodiarán los horarios de ingreso y salida para asegurar el normal desarrollo de las actividades escolares. Las autoridades de la escuela están trabajando junto a la policía para investigar el origen y la veracidad de la amenaza, sin subestimar la gravedad de la situación.

A través de un comunicado, la Dirección de la institución buscó calmar la inquietud de la comunidad escolar, afirmando que el objetivo es reforzar la seguridad. Además, hicieron un llamado a evitar la difusión de información no verificada y a seguir los canales oficiales para actualizaciones, con el fin de contener la desinformación que podría aumentar la preocupación.

El compromiso de las autoridades educativas y policiales es asegurar que el entorno escolar sea seguro. Este evento pone de relieve la importancia de la comunicación entre familias y la escuela, especialmente en un contexto donde la seguridad en las instituciones educativas se ha vuelto un tema crucial.