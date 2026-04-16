Jueves, 16 de Abril 2026
Aumenta la seguridad en la EPET N°1 ante preocupaciones por amenazas de violencia
Policiales

Aumenta la seguridad en la EPET N°1 ante preocupaciones por amenazas de violencia

La comunidad educativa de la Escuela EPET N°1 en la Capital riojana atraviesa una mañana de tensión tras un mensaje sobre un presunto tiroteo. Las fuerzas de seguridad refuerzan la seguridad en el establecimiento mientras se investiga el origen del aviso.

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Redacción Equipo Editorial
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La comunidad educativa de la Escuela EPET N°1 en la Capital riojana enfrenta una situación de tensión tras el hallazgo de un mensaje en el baño que advertía sobre un posible tiroteo. Este incidente llevó a la intervención de las fuerzas de seguridad y del Ministerio de Educación, generando alarma entre padres y alumnos.

Como medida de seguridad, se han desplegado efectivos policiales en los accesos del establecimiento, quienes custodiarán los horarios de ingreso y salida para asegurar el normal desarrollo de las actividades escolares. Las autoridades de la escuela están trabajando junto a la policía para investigar el origen y la veracidad de la amenaza, sin subestimar la gravedad de la situación.

A través de un comunicado, la Dirección de la institución buscó calmar la inquietud de la comunidad escolar, afirmando que el objetivo es reforzar la seguridad. Además, hicieron un llamado a evitar la difusión de información no verificada y a seguir los canales oficiales para actualizaciones, con el fin de contener la desinformación que podría aumentar la preocupación.

El compromiso de las autoridades educativas y policiales es asegurar que el entorno escolar sea seguro. Este evento pone de relieve la importancia de la comunicación entre familias y la escuela, especialmente en un contexto donde la seguridad en las instituciones educativas se ha vuelto un tema crucial.

Etiquetas: la rioja escuela epet n°1 amenaza de tiroteo seguridad escolar fuerzas de seguridad comunidad educativa
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