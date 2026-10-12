Martes, 13 de Octubre 2026
Policiales

Aumento de la inseguridad: jubilada del barrio Centro sufre robo de $40.000

Una mujer de 76 años fue asaltada en su hogar en el barrio Centro de La Rioja, perdiendo 40.000 pesos. Este incidente resalta la creciente preocupación por la seguridad en la zona.

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Una mujer de 76 años fue víctima de un robo violento el viernes por la noche en el barrio Centro de La Rioja. El incidente ocurrió alrededor de las 22:30 en su domicilio en la calle Urquiza, entre 9 de Julio y Adolfo E. Dávila.

Según reportes de la Comisaría Primera, la mujer estaba cenando cuando escuchó un ruido en la parte posterior de su casa. Al investigar, se encontró con un delincuente que había ingresado tras romper una puerta ventana de vidrio. A pesar de sus intentos de resistencia, el agresor la tomó del cuello y le exigió silencio antes de robarle 40.000 pesos que estaban en un monedero sobre la mesa de luz.

El ladrón huyó a pie por el mismo lugar por donde había entrado. Personal médico que llegó al lugar confirmó que la víctima no tenía lesiones que requirieran traslado. Efectivos de Sumario Judicial realizaron las pericias necesarias y aconsejaron a la mujer formalizar la denuncia en la comisaría.

Este suceso ha reavivado las preocupaciones sobre la seguridad en los barrios de La Rioja, donde los vecinos han manifestado su creciente inquietud ante el aumento de delitos en la zona.

Etiquetas: la rioja inseguridad barrio centro delito policía seguridad ciudadana
TL;DR

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