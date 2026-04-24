Avenida Rivadavia: un colectivo involucra a motociclista en un accidente grave

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Un accidente de tránsito ocurrió en la capital riojana, específicamente en la Avenida Rivadavia, entre Buenos Aires y 9 de Julio, pasadas las 19:00 horas. El incidente involucró a una motocicleta y a un colectivo de la empresa Rioja Bus.

La motociclista, identificada como Azul Barrera de 20 años, sufrió un traumatismo en su pierna derecha y varias escoriaciones, pero no requirió traslado a un hospital. Fue atendida en el lugar por Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja, quienes le brindaron primeros auxilios. Posteriormente, llegó una unidad del DEM 107 para evaluar su condición médica.

El colectivo era conducido por un hombre de apellido Fernández de 41 años. La Policía de la Provincia se encargó de regular el tránsito, que se vio afectado durante la asistencia, y de labrar las actas correspondientes. Las causas del choque están siendo investigadas.