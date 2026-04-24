Viernes, 24 de Abril 2026
Avenida Rivadavia: un colectivo involucra a motociclista en un accidente grave
Policiales

Avenida Rivadavia: un colectivo involucra a motociclista en un accidente grave

Un accidente en la Avenida Rivadavia, involucrando una motocicleta y un colectivo de Rioja Bus, dejó a una joven con lesiones leves. La Policía investiga las causas del siniestro.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 42 min 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Un accidente de tránsito ocurrió en la capital riojana, específicamente en la Avenida Rivadavia, entre Buenos Aires y 9 de Julio, pasadas las 19:00 horas. El incidente involucró a una motocicleta y a un colectivo de la empresa Rioja Bus.

La motociclista, identificada como Azul Barrera de 20 años, sufrió un traumatismo en su pierna derecha y varias escoriaciones, pero no requirió traslado a un hospital. Fue atendida en el lugar por Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja, quienes le brindaron primeros auxilios. Posteriormente, llegó una unidad del DEM 107 para evaluar su condición médica.

El colectivo era conducido por un hombre de apellido Fernández de 41 años. La Policía de la Provincia se encargó de regular el tránsito, que se vio afectado durante la asistencia, y de labrar las actas correspondientes. Las causas del choque están siendo investigadas.

Etiquetas: la rioja accidente de tránsito avenida rivadavia policía de la provincia bomberos voluntarios transporte público
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

3319 articles →

Artículos relacionados

Aumenta la preocupación por amenazas en escuelas: el impacto en la comunidad educativa de La Rioja

Refuerzan protocolos de seguridad en escuelas de La Rioja por amenazas de violencia

Juicio por abuso sexual a adulta mayor en La Rioja: un caso que conmueve a la comunidad
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar