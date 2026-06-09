Martes, 9 de Junio 2026
Policiales

Bloqueo definitivo para el conductor denunciado por acoso en La Rioja

Maxim ha bloqueado permanentemente a un conductor denunciado por acoso a una menor en La Rioja, tras una investigación que sigue a la espera de acción judicial. La seguridad de los usuarios es prioritaria.

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Redacción Equipo Editorial
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La aplicación de transporte Maxim ha bloqueado de manera permanente la cuenta de un conductor denunciado por acoso en la ciudad de La Rioja. El incidente, que involucra a una menor de 12 años, ocurrió el pasado 2 de junio, cuando la víctima fue objeto de conductas inapropiadas por parte del conductor de un automóvil Fiat Siena gris claro.

Luego de la denuncia formal presentada el 3 de junio, la policía identificó al presunto agresor, pero todavía permanece en libertad debido a la falta de una orden judicial que permita su detención. Las autoridades han expresado que están limitadas en sus acciones mientras esperan la autorización correspondiente.

Maxim ha asegurado que la seguridad de sus usuarios es una prioridad y que se toman muy en serio todos los reportes de conducta riesgosa. La empresa ha colaborado con las autoridades, proporcionando información para la investigación, y ha mostrado su solidaridad con la víctima y su familia a través de un comunicado.

Este caso pone de relieve la necesidad de abordar el acoso en el transporte público, subrayando la importancia de que las empresas reaccionen con rapidez ante situaciones que comprometen la seguridad de sus usuarios.

Etiquetas: la rioja acoso maxim transporte público seguridad justicia
TL;DR

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