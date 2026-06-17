Miércoles, 17 de Junio 2026
Policiales

Brisa Soria y Mauricio Vergara enfrentan graves cargos por homicidio en Vichigasta

Brisa Soria y Mauricio Vergara fueron procesados y recibirán prisión preventiva por el homicidio agravado de una joven, avanzando hacia un juicio oral donde podría imponerse cadena perpetua.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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El Juzgado de Instrucción de Violencia de Género y Protección Integral de Menores ha dictado el procesamiento y prisión preventiva para Brisa Soria y Mauricio Vergara, acusados de ser coautores de un homicidio. La jueza Florencia Alfonso confirmó su procesamiento por homicidio agravado por alevosía, de acuerdo con el artículo 80 inciso 2 del Código Penal. Además, se ha dispuesto el embargo preventivo de los bienes de los imputados.

La decisión judicial se apoya en un conjunto de pruebas contundentes, incluyendo informes forenses de ADN que vinculan a los sospechosos con la escena del crimen y la víctima. El análisis de registros de comunicaciones también permitió reconstruir sus movimientos en las horas posteriores al hecho. Durante la audiencia, Soria, media hermana de la víctima, declaró brevemente, mientras que Vergara decidió no hablar.

Con este procesamiento, el caso está listo para ser elevado a juicio oral, donde los acusados podrían enfrentar una pena máxima de prisión perpetua. Se prevé que en los próximos meses se establezcan las fechas para el debate público, lo que resalta la relevancia de este caso en la lucha por justicia para la víctima y su familia.

Etiquetas: argentina homicidio prisión preventiva justicia género derechos humanos
TL;DR

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