Miércoles, 7 de Octubre 2026
Policiales

Camión vuelca en Ruta 27: conductor alcoholizado y carga desparramada en la vía

Un camión en la Ruta 27 perdió el 60% de su carga tras un accidente. El conductor, de 45 años, dio positivo en alcoholemia con 0,95 g/l y fue llevado a la comisaría.

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Redacción Equipo Editorial
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Un camión perdió cerca del 60% de su carga en la Ruta 27, lo que provocó la intervención de la policía en la zona. El conductor, un hombre de 45 años oriundo de Mendoza, resultó positivo en el test de alcoholemia, con un nivel de 0,95 g/l.

Personal de la Comisaría de Patquía constató que la carga estaba esparcida, aunque no se encontraron otros vehículos involucrados. El camión, un Scania blanco, fue localizado en la calle Bernardino Gómez. Tras el incidente, el conductor fue llevado al hospital local, donde se verificó su buen estado de salud, aunque se detectó aliento etílico.

Para restablecer el tránsito, se solicitó la ayuda de los Bomberos Voluntarios de Patquía, quienes realizaron tareas de limpieza. Finalmente, la calzada fue habilitada nuevamente. El conductor quedó a disposición de las autoridades viales para continuar con las diligencias pertinentes, enfatizando la necesidad de conducir con responsabilidad para evitar este tipo de situaciones en las rutas.

Etiquetas: mendoza ruta 27 accidente de tránsito intervención policial seguridad vial alcoholismo
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