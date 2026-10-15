Chepes: mujer apuñalada se recupera en Terapia Intensiva según el hospital local

Una mujer de 34 años permanece internada en la UTI del Hospital Regional de Chepes tras ser apuñalada en la espalda, lo que genera preocupación por la violencia de género en la región. La investigación avanza sin detenciones hasta el momento.

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La mujer de 34 años que fue víctima de un ataque en Chepes se encuentra estable en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Regional Enrique Vera Barros. Presenta dos heridas de arma blanca en la espalda que causaron un hemotórax, lo que ha llevado a la Justicia a investigar el hecho como un presunto intento de femicidio.

El director del hospital, Gabriel Goitea, informó que la paciente fue trasladada desde el interior provincial y que, tras su ingreso, se le realizaron estudios complejos para evaluar sus lesiones. Se le colocó un tubo de avenamiento pleural debido a su condición. Este ataque ocurrió en el barrio El Alto y ha provocado gran conmoción en la comunidad.

La investigación sigue en curso sin detenciones hasta el momento. La creciente atención pública hacia la violencia de género resalta la importancia de abordar esta problemática en la región. La comunidad de Chepes espera avances en la investigación y medidas que garanticen la seguridad de las mujeres.