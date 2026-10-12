Martes, 13 de Octubre 2026
Policiales

Clausura de comercio en La Rioja: vecinos preocupados por la venta de productos vencidos

Inspectores municipales confiscaban más de 100 productos vencidos en la despensa “Adonai 24 Hs.” en el barrio Cementerio, tras un operativo nocturno. Se iniciarán acciones legales.

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Clausura de comercio en La Rioja: vecinos preocupados por la venta de productos vencidos
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Inspectores municipales realizaron un operativo de control en la despensa “Adonai 24 Hs.”, ubicada en el barrio Cementerio, donde se secuestró una gran cantidad de mercadería vencida. El procedimiento se llevó a cabo el viernes por la noche, alrededor de las 23:30, en la avenida Madre Teresa de Calcuta, entre Dardo Rocha y Artemio Moreno.

El operativo fue coordinado por personal de Abastecimiento y Consumo y la Dirección de Espectáculos Públicos, con la colaboración de efectivos de la Comisaría Sexta. Durante la inspección, se encontraron alimentos y bebidas que habían superado su fecha de caducidad, lo que llevó al decomiso inmediato de los productos.

El propietario del local recibió actas de infracción, y las autoridades continuarán con las acciones administrativas y legales pertinentes.

Etiquetas: la rioja barrio cementerio mercadería vencida control municipal inspección alimentos
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