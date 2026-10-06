Martes, 6 de Octubre 2026
Policiales

Conductor enfrenta juicio por atropello fatal en Ruta 38 y su impacto en la seguridad vial

El Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N.º 1 procesó a Jorge R. G. por Homicidio Culposo Agravado tras un accidente fatal en la Ruta Nacional 38 que dejó una víctima mortal. La investigación destacó una maniobra de adelantamiento imprudente como causante del siniestro.

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El Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N.º 1 de La Rioja ha decidido procesar a Jorge R. G. por el delito de Homicidio Culposo Agravado. Esta resolución surge a raíz de un accidente ocurrido el 8 de diciembre de 2022 en la Ruta Nacional 38, que resultó en la muerte de Ramón Nicolás Córdoba.

La investigación revela que el accidente involucró a un automóvil Peugeot 208 guiado por el imputado y una motocicleta conducida por la víctima. Al momento del siniestro, el automóvil estaba realizando una maniobra de adelantamiento a un camión, invadiendo el carril contrario, donde circulaba Córdoba.

El control de alcoholemia realizado al conductor del vehículo arrojó un resultado negativo. Tras evaluar diferentes elementos de la investigación, el Juzgado determinó que la maniobra del imputado generó un incremento del riesgo en la circulación, ya que no se observó la debida cautela antes de sobrepasar.

Etiquetas: la rioja homicidio culposo accidente de tránsito ruta 38 justicia juez subrogante
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