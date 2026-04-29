Miércoles, 29 de Abril 2026
Confuso incidente en procesión de Santa Florentina deja a un hombre en terapia intensiva
Policiales

Confuso incidente en procesión de Santa Florentina deja a un hombre en terapia intensiva

Un hombre permanece en terapia intensiva tras un confuso incidente durante la procesión de la Virgen del Valle en Santa Florentina. Su familia busca testigos que puedan aclarar las circunstancias del suceso. La comunidad está atenta a los avances de la investigación policial.

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Un hombre se encuentra en terapia intensiva tras un confuso incidente ocurrido durante la procesión de la Virgen del Valle en Santa Florentina. La familia del herido, cuya identidad se mantiene en reserva, vive una pesadilla tras su internación con pronóstico reservado.

El viernes 24 de abril, el hombre salió de su hogar a caballo para participar de los actos religiosos, pero su regreso en la madrugada del sábado 25 generó preocupación. Al llegar, se mostró visiblemente aturdido y mencionó que “una mujer en un auto” lo había acercado, sin poder aclarar qué había sucedido con su caballo, que regresó posteriormente solo a casa con la montura dañada.

El estado del hombre se complicó cuando familiares notaron sangrado en sus oídos al intentar despertarlo. Fue trasladado de urgencia al Hospital Eleazar Herrera Motta y luego a Terapia Intensiva en el Hospital Enrique Vera Barros para recibir atención especializada.

El padre del herido ha iniciado una campaña en redes sociales para obtener información sobre el incidente y solicita datos sobre la mujer que lo auxilió, así como testigos que hayan estado en la zona. Las autoridades están avanzando en la investigación para esclarecer si se trató de un accidente o si hubo otros involucrados.

Etiquetas: chilecito terapia intensiva accidente virgen del valle santa florentina investigación policial
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