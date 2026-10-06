Debate legislativo y preocupación en Chilecito tras apuñalamiento de un adolescente

Un adolescente de 17 años fue internado tras ser apuñalado por un menor de 16 en Chilecito, en un ataque vinculado a un conflicto por la venta de una motocicleta. La comunidad se inquieta por el aumento de la violencia entre jóvenes.

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Un adolescente de 17 años fue internado de urgencia en el Hospital Eleazar Herrera Motta tras ser atacado con un arma blanca durante la madrugada del sábado. La agresión ocurrió en la vía pública, cuando el joven, que se retiraba de la casa de un amigo en la calle Máximo Martínez, fue interceptado por otro menor de 16 años.

Como resultado del ataque, la víctima sufrió dos heridas cortantes en el rostro, una cerca del ojo izquierdo, y recibió un total de seis puntos de sutura. Aunque no se registraron lesiones que comprometan su visión, permanece internado en observación preventiva. La denuncia fue presentada por el padre del joven agredido.

Las investigaciones iniciales sugieren que este episodio podría estar relacionado con un conflicto previo sobre la venta de una motocicleta. La comunidad expresa preocupación por el aumento de la violencia entre adolescentes, especialmente cuando los conflictos se resuelven a través de agresiones físicas. Este hecho ocurre poco después de la implementación de la Ley 27.801, que establece nuevas regulaciones para los delitos cometidos por menores.