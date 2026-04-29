Desaparición de caballo en Punta de los Llanos: indagan posible faena ilegal

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La comunidad de Punta de los Llanos se encuentra alarmada por la posible faena clandestina de un caballo, tras la desaparición del animal de un vecino. Ramón Gordillo, conocido como “Chanino”, informó que el lunes 27 ató su caballo negro para que se alimentara, pero al regresar el martes por la mañana, el animal ya no se encontraba en su lugar.

Gordillo inició una búsqueda que lo llevó hasta la Ruta Provincial 29, donde encontró pistas que sugieren la posible faena de un equino cerca del hipódromo “Gauchito Gil”. Sin embargo, las evidencias son limitadas y no se ha confirmado que se trate de su caballo. La denuncia fue presentada en la comisaría local, y el caso está siendo investigado por las autoridades.

Este incidente ha generado preocupación entre los habitantes de la zona, quienes alertan sobre la frecuencia de delitos como este en áreas rurales, afectando a quienes dependen de sus animales para trabajar y sustentar a sus familias. Las autoridades piden a la comunidad que informen cualquier dato que pueda ayudar a resolver el caso.