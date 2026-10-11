Lunes, 12 de Octubre 2026
Policiales

Detención de joven con drogas en la Terminal de Ómnibus: crece la preocupación en La Rioja

La Policía Federal desarticuló una operación de tráfico de drogas en la Terminal de Ómnibus de La Rioja, deteniendo a un joven con 60 pastillas de éxtasis y cocaína rosa. La investigación de dos meses permitió este importante operativo.

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Detención de joven con drogas en la Terminal de Ómnibus: crece la preocupación en La Rioja
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En la madrugada del 1 de octubre, la Policía Federal llevó a cabo un operativo en la Terminal de Ómnibus de La Rioja, donde logró desarticular una operación de transporte de estupefacientes sintéticos. Durante el procedimiento, se detuvo a un joven que transportaba drogas con destino a la comercialización en fiestas electrónicas.

El secretario penal del Juzgado Federal de La Rioja, José Luis Combina, informó que el operativo, resultado de una investigación de dos meses, incluyó escuchas telefónicas. Al requisar al pasajero, se encontraron 60 pastillas de éxtasis, así como gramos de "Tusi" (cocaína rosa) y cristal de éxtasis. Combina destacó que aunque la venta de estas sustancias se asocia con eventos específicos, su circulación no es generalizada entre todos los asistentes a fiestas electrónicas.

El joven detenido permanece a disposición de la Justicia Federal en un centro de detención, mientras se realiza un allanamiento en el barrio San Clemente para seguir con la investigación, aunque este no arrojó resultados positivos. Además, se llevarán a cabo análisis químicos de las sustancias incautadas y se examinará el dispositivo móvil del detenido para esclarecer la red de contactos relacionada.

Etiquetas: la rioja tráfico de drogas operativo antidrogas fiestas electrónicas justicia federal chamical
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