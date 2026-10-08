Detenido en operativo antidrogas en Los Militares: se incautaron 14 plantas de cannabis

En un operativo en el barrio Los Militares, la policía secuestró 14 plantas de cannabis sativa y detuvo a un individuo. La intervención destaca el compromiso contra el narcotráfico.

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En un operativo policial realizado en el barrio Los Militares, se logró el secuestro de catorce plantas de cannabis sativa y la detención de un individuo. El procedimiento tuvo lugar en una vivienda precaria situada sobre una calle proyectada de la zona sur de la ciudad.

Los efectivos identificaron varias plantas que presentaban características propias de la especie mencionada. Tras este descubrimiento, se preservó la escena y se notificó a la Dirección General de Narcotráfico, cuyas autoridades realizaron el desentierro y secuestro formal de las plantas, que incluían cuatro ejemplares de gran porte y diez de tamaño mediano, en presencia de testigos civiles hábiles.

Como resultado de las acciones, una persona fue demorada y se encuentra a disposición de la Justicia, mientras que las diligencias pertinentes continúan. Este tipo de operativos subraya el compromiso de las autoridades en la lucha contra el narcotráfico y la protección de la comunidad.