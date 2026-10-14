Miércoles, 14 de Octubre 2026
Policiales

Detenidos dos guardiárceles en La Rioja por tráfico de drogas en la prisión

La Policía Federal detuvo a un agente del Servicio Penitenciario Provincial por su vinculación en el ingreso de elementos prohibidos al penal. La investigación, ordenada por el juez Daniel Piedrabuena, reveló que el funcionario, con 12 años en la fuerza, facilitaba la distribución de estos objetos. Además, se detuvo a otro penitenciario por distribución de sustancias prohibidas. La nueva cárcel provincial, cuya obra está parada por falta de fondos, requiere inversión federal para avanzar.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 2 min de lectura
Detenidos dos guardiárceles en La Rioja por tráfico de drogas en la prisión
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La directora del Servicio Penitenciario Provincial, Analía Tello, comunicó que se realizó un operativo de la Policía Federal en el marco de una investigación de la Justicia Federal. Este operativo llevó a la detención de un agente, acusado de integrar un circuito de ingreso y distribución de elementos prohibidos dentro del penal.

El juez Daniel Piedrabuena ordenó el procedimiento, que incluyó requisas en pabellones donde se encuentran dos internos vinculados a la causa. En una primera inspección no se hallaron elementos sospechosos, pero en una segunda se secuestró un teléfono celular no autorizado perteneciente a un interno y el celular personal del agente detenido, quien tenía 12 años de antigüedad y era encargado de los controles de ingreso.

Además, se detuvo a un segundo funcionario penitenciario, imputado por la portación y presunta distribución de sustancias prohibidas en el penal. Ambos enfrentan penas de hasta cinco años de prisión. Tello también mencionó el estado de la obra de la nueva cárcel provincial, actualmente paralizada por falta de financiamiento, a pesar de que la provincia ya había adquirido terrenos y elevado el proyecto a la Nación.

Etiquetas: la rioja servicio penitenciario provincial policía federal investigación política infraestructura penitenciaria
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

6236 articles →

Artículos relacionados

Femicidio en La Rioja: justicia para Susana Romero con cadena perpetua a su asesino.

Juan Antonio Cocio recibe 15 años de prisión por abuso sexual infantil en La Rioja

Mujer herida en Chepes: su salud genera preocupación y evalúan traslado a la Capital

Detienen vehículo con pedido de captura en Puesto Caminero N.º 3, se investiga su procedencia

Tragedia en La Rioja: hallan a mujer de 64 años sin vida en su pileta domiciliaria

Eber Núñez murió tras un golpe en la cabeza: conmoción en barrio Vial

Violencia en barrio Vial: un joven de 24 años pierde la vida tras ataque con arma blanca

Aumento de la inseguridad: jubilada del barrio Centro sufre robo de $40.000

Clausura de comercio en La Rioja: vecinos preocupados por la venta de productos vencidos
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar