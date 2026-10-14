Detienen vehículo con pedido de captura en Puesto Caminero N.º 3, se investiga su procedencia

Efectivos policiales secuestraron un vehículo con pedido de secuestro activo en el Puesto Caminero N.º 3, relacionado con un delito de robo simple. Este control refuerza la seguridad en las rutas y la coordinación interjurisdiccional para combatir el delito.

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Un operativo realizado por efectivos del Departamento Sustracción de Automotores en el Puesto Caminero N.º 3, sobre la Ruta Provincial N.º 5, culminó con el secuestro de un vehículo que contaba con un pedido de secuestro activo solicitado por la Justicia de Tucumán. Durante un control rutinario, los agentes detectaron la irregularidad al verificar los datos del automóvil en el sistema informático.

El rodado fue incautado y trasladado a la sede de la Dirección General de Investigaciones, donde quedará a disposición de las autoridades judiciales para el avance de las actuaciones legales pertinentes. Este operativo es parte de un esfuerzo continuo de la Policía provincial para combatir el delito y garantizar la seguridad en las rutas.

La coordinación entre las fuerzas de seguridad es clave para abordar la sustracción de automotores y otros delitos. La eficacia de los controles vehiculares resalta la necesidad de una respuesta rápida ante situaciones que amenazan la seguridad ciudadana. Con el avance de las investigaciones, se espera que se continúe trabajando en la identificación de los responsables del delito que motivó el pedido de secuestro.