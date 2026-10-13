Martes, 13 de Octubre 2026
Policiales

Eber Núñez murió tras un golpe en la cabeza: conmoción en barrio Vial

La investigación del fallecimiento de Eber Joaquín Núñez, hallado sin vida en la Capital, se reorienta tras la autopsia que confirma un traumatismo craneoencefálico como causa de muerte. La policía intensifica sus esfuerzos para esclarecer los hechos.

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El caso del fallecimiento de Eber Joaquín Núñez, un joven de 24 años encontrado sin vida el pasado domingo en la zona sur de la Capital, ha tomado un giro significativo tras el informe de la autopsia. Este estudio forense reveló que la causa de la muerte fue un traumatismo craneoencefálico grave cerrado, resultado de un fuerte impacto en la cabeza.

Inicialmente, la investigación se centraba en las heridas cortantes y de arma blanca que presentaba el cuerpo, pero el peritaje médico descartó que estas lesiones fueran responsables del fallecimiento. El hallazgo del cuerpo se produjo sobre la avenida Santa Rosa, antes de la intersección con la calle Las Acacias, en el barrio Vial. Tras los trámites legales, los restos fueron entregados a sus familiares para su velatorio y sepultura.

Con la nueva información, la Dirección General de Investigaciones, junto con el Departamento Delitos Contra las Personas y la División Homicidios de la Policía, continúa trabajando en la reconstrucción de los hechos. Se busca esclarecer cómo ocurrió el golpe mortal y la posible participación de terceros en el incidente.

Etiquetas: la rioja muerte investigación policía traumatismo craneoencefálico barrio vial
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