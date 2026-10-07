Miércoles, 7 de Octubre 2026
Policiales

Estafas en redes sociales: un vecino de Desidero Tello pierde más de 5 millones

Un vecino de Desidero Tello perdió más de 5 millones de pesos en estafas por compra de auto y promesas de recuperación de dinero. Las autoridades advierten sobre cómo prevenir estos fraudes.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 13 h 2 min de lectura
Estafas en redes sociales: un vecino de Desidero Tello pierde más de 5 millones
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Un vecino de Desidero Tello ha sufrido una pérdida de más de 5 millones de pesos tras ser víctima de una serie de estafas en línea. La situación comenzó en julio de 2024, cuando mostró interés en adquirir un auto usado de una supuesta concesionaria de Córdoba, realizando pagos por transferencia bancaria. Sin embargo, al intentar concretar el último pago en febrero de 2025, dejó de recibir respuestas de la empresa y fue bloqueado en WhatsApp.

Después de varios meses, en octubre de 2025, fue contactado por otra página que prometía recuperar el dinero perdido, solicitando casi 400 mil pesos para iniciar el trámite. A pesar de cumplir con este requerimiento, no obtuvo ningún reintegro. En julio de este año, un supuesto "agente especial" ofreció recuperar los fondos a cambio de 700 mil pesos, monto que también fue transferido y que terminó en una billetera virtual. Posteriormente, recibió un correo falso sobre la conversión de su dinero a criptomonedas.

Las autoridades locales han emitido advertencias sobre cómo prevenir este tipo de fraudes, recomendando desconfianza ante ofertas que parecen demasiado atractivas en plataformas como Marketplace. Subrayan que ninguna concesionaria seria pediría el total del pago antes de que el comprador viese el vehículo y firmara los documentos correspondientes.

Etiquetas: argentina estafas facebook prevención delitos informáticos autoridades locales
TL;DR

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Redacción
Redacción Equipo Editorial

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