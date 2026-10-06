Federico González enfrenta tres años de prisión tras ser hallado culpable de homicidio en Chañar

Federico González fue condenado a tres años de prisión por el homicidio de Sandro Nieto en Chañar, a pesar de la disconformidad del abogado querellante, quien anticipó que apelarán la decisión.

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A casi diez años del incidente, la Justicia ha condenado a Federico González a tres años de prisión por el homicidio simple de Sandro Nieto en Chañar. La sentencia se dictó tras analizar los hechos, donde la víctima sufrió una herida de arma blanca en el pecho que le causó la muerte casi de inmediato.

El abogado de la querella, Gustavo Farías, criticó la decisión judicial, señalando que esperaban una pena mayor de cinco años y un cumplimiento efectivo. Además, destacó que el informe forense reveló una segunda herida más profunda en la espalda de Nieto, infligida cuando ya estaba incapacitado para defenderse. Farías aseguró que no se demostró que la víctima poseyera un arma blanca durante el incidente y anunció que recurrirán a la Cámara de Casación para apelar la sentencia.