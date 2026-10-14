Miércoles, 14 de Octubre 2026
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Femicidio en La Rioja: justicia para Susana Romero con cadena perpetua a su asesino.

Jonathan Tejeda Peralta fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de Susana del Valle Romero, un caso que resalta la urgencia de combatir la violencia de género en Argentina.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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La Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial ha declarado culpable a Jonathan Alexis Tejeda Peralta por el delito de Homicidio Agravado por Alevosía y por Razones de Género en el caso de Susana del Valle Romero. El crimen ocurrió en enero de 2022 en La Rioja, donde la víctima fue brutalmente agredida en el hogar del imputado, sufriendo múltiples heridas.

El cuerpo de Susana fue hallado oculto bajo escombros en el patio de la vivienda de Tejeda Peralta. Durante el juicio, la Fiscalía presentó pruebas contundentes que confirmaron la autoría del crimen y la brutalidad del ataque, destacando la indefensión de la víctima como un factor clave. Se solicitó la máxima pena prevista en el Código Penal, resultando en una condena de prisión perpetua.

Este fallo no solo establece un precedente en la lucha contra la violencia de género en la región, sino que también ha generado un eco a nivel nacional, donde se exige un enfoque más serio para abordar los femicidios. Organizaciones sociales y de derechos humanos han expresado su apoyo a la familia de la víctima, instando a las autoridades a implementar políticas efectivas para prevenir estos crímenes.

Asimismo, se ha resaltado la importancia de la educación y sensibilización sobre la violencia de género, abogando por un esfuerzo conjunto entre el gobierno y la comunidad para erradicar estos delitos y garantizar justicia para todas las víctimas.

Etiquetas: la rioja femicidio justicia violencia de género homicidio campaña de concientización
TL;DR

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