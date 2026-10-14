Guardia penitenciario arrestado en La Rioja en operativo por narcotráfico

Un efectivo penitenciario fue detenido por la Policía Federal en un allanamiento en la Penitenciaría Provincial, vinculado al narcotráfico. La directora del penal calificó la situación de "triste y grave". La causa sigue bajo secreto de sumario.

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Un agente de la Penitenciaría Provincial fue detenido durante un allanamiento realizado por la Policía Federal Argentina, en relación con una causa de narcotráfico. La detención se llevó a cabo en la tarde de ayer, cuando la División Unidad Operativa Federal La Rioja ingresó al complejo carcelario.

La directora del penal, Analía Tello, expresó su preocupación por lo ocurrido, calificándolo como un hecho "triste y grave". Aunque no se encontraron sustancias ilícitas durante el operativo, la detención se realizó de inmediato siguiendo las órdenes judiciales del Juzgado Federal, bajo la supervisión del Dr. José Luis Combina.

El efectivo detenido trabajaba en el área de requisas, un puesto crucial para el control de ingresos al penal. La causa está bajo secreto de sumario y se están recolectando testimonios y analizando pruebas. La intervención judicial destaca la lucha contra el narcotráfico, un fenómeno que impacta tanto a las instituciones como a la sociedad.

Las autoridades continuarán con la investigación para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades en este caso que resalta la necesidad de mantener altos estándares de seguridad en los establecimientos penitenciarios.