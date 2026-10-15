Jueves, 15 de Octubre 2026
Policiales

Homicidio en Barrio Vial: dos detenidos tras un violento episodio en La Rioja

La Policía detuvo a Braian Agüero y Andrea Ormeño, acusados del homicidio de Eber Joaquín Núñez, hallado en el barrio Vial. La investigación avanza con análisis de cámaras y conflictos previos.

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La Policía ha detenido recientemente a un joven y a su pareja, acusados de estar involucrados en el homicidio de Eber Joaquín Núñez, un joven de 24 años encontrado sin vida en el barrio Vial. Los detenidos, identificados como Braian Agüero y su novia Andrea Ormeño, quedaron a disposición de la Justicia tras la orden emitida por el magistrado a cargo.

La investigación ha tomado un giro significativo gracias al análisis de las cámaras de seguridad, que muestran a la pareja persiguiendo a la víctima en motocicleta mientras él corría tratando de escapar. Este hecho, junto con viejos conflictos vecinales, están siendo considerados para determinar el móvil del ataque.

El trágico hallazgo de Núñez, que presentaba signos de violencia, fue inicialmente atribuido a heridas cortantes. Sin embargo, la autopsia reveló que la causa de su muerte fue un fuerte traumatismo craneoencefálico. El juez Daniel Barría continúa supervisando la causa, a la espera de nuevas declaraciones y peritajes que permitan esclarecer las responsabilidades penales.

Etiquetas: la rioja barrio vial homicidio justicia policía investigación
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