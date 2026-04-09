Imputación de un nuevo sospechoso por el crimen escolar en San Cristóbal

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Hoy se llevará a cabo la audiencia de imputación del segundo detenido por el crimen escolar en San Cristóbal, donde se le acusará inicialmente de encubrimiento. Sin embargo, nuevas hipótesis podrían conducir a una acusación más grave, debido a un posible "rol activo" del detenido en el asesinato de Ian Cabrera.

La fiscal de Menores de Rafaela, Carina Gerbaldo, será la encargada de presentar la acusación, mientras que la jueza Laura Lencina presidirá la audiencia programada para las 10:00. Este caso ha despertado inquietudes sobre la seguridad en las escuelas, especialmente tras el ataque a Delfina Pérez, agredida por compañeras el 1° de enero en la misma ciudad.

Las autoridades nacionales informaron que se han detectado culturas subdigitales vinculadas a conductas violentas en Argentina, las cuales no están necesariamente relacionadas con el bullying. El ataque en San Cristóbal ha sido asociado al grupo conocido como True Crime Community (TCC), y en los últimos dos años se han identificado 15 casos de este tipo, sumando cuatro más en análisis.

Este contexto resalta la creciente preocupación por la violencia juvenil y la necesidad de debatir estrategias para abordar la seguridad y el ambiente escolar en el país.