Indagan en el caso de Zoe Pizarro: familiares buscan respuestas sobre su muerte en el hospital

La investigación por el fallecimiento de Zoe Pizarro avanza con denuncias de mala praxis médica y falta de atención adecuada en el Hospital de la Madre y el Niño. La familia espera respuestas tras el trágico desenlace.

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La familia de Zoe Pizarro, quien falleció en el Hospital de la Madre y el Niño, avanza con la investigación judicial. Representados por el abogado Gonzalo Romero, denuncian demoras en la atención y falta de control médico durante la internación. En declaraciones a MEDIOS RIOJA, Romero expone las irregularidades que se intentarán esclarecer en el proceso penal.

El cuadro de salud de Zoe comenzó con síntomas gastrointestinales que rápidamente empeoraron. Tras visitar el hospital, le indicaron sales de rehidratación, pero al deteriorarse su estado, la familia logró que fuera internada el 19 de septiembre. Sin embargo, durante las horas críticas, ningún pediatra evaluó a la niña, quien solo recibió atención de enfermería hasta ser vista por un especialista el sábado, cuando su situación ya era grave.

La autopsia realizada el sábado confirmó un cuadro de gastroenteritis, y se espera que los resultados formales sean entregados a la querella este jueves. Los peritajes determinarán si hubo mala praxis médica, en un caso que podría encuadrarse como homicidio culposo. La familia también reclama que ninguna autoridad del hospital se ha comunicado para dar explicaciones o informar sobre una posible investigación interna.